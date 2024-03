'Vaste kampeerders merken op korte termijn niks van overname camping Vogelenzang'

En dat terwijl de vaste kampeerders vrezen de traditionele familiecamping op korte termijn te moeten verlaten. Op de site van MarinaParken zegt het bedrijf namelijk 350 luxe bungalows te willen realiseren.

Dat is in lijn met de veranderingen bij andere Nederlandse campings waarvan MarinaParken eigenaar is geworden, zoals MarinaPark Bad Nederrijn en Caravanpark Nieuw Loosdrecht. Ook daar moesten mensen die er vaak al tientallen jaren een (sta)caravan hadden, plaats maken voor luxe bungalows.

Toelichting

In een toelichting zegt Jos Angelier dat het gaat om 350 bezette plekken in plaats van 350 nieuwe bungalows. "Als er nu 200 plaatsen bezet zijn met caravans, komen er 150 bungalows bij", zegt hij. "Daarnaast is er ruimte voor toeristisch kamperen." Toeristisch kamperen betekent maximaal enkele weken in het zomerseizoen op de camping staan.

"We willen de camping rendabel maken"

Behalve dat de naam van de camping verandert in MarinaPark Residentie Bloemendaal, staat er volgens Angelier op korte termijn niet veel spannends te gebeuren voor de vaste kampeerders. "De mensen die bij het bedrijf werken dat wij hebben overgenomen, blijven ook gewoon in dienst. Wat wél verandert, is dat we gaan investeren in de camping. Er zijn genoeg zaken die moeten worden opgepakt. We gaan aan de slag om de camping weer rendabel te maken. Lang niet alle plekken zijn bezet. Op stukken waar wel tien of twaalf caravans kunnen staan, staan er maar vier of vijf. We willen dat mensen weer enthousiast raken om er te recreëren."

Sandevoerde

Net als op Camping Sandevoerde in Zandvoort, waar Kennemer Parks BV 260 chalets wil neerzetten, denkt Angelier voor de bouw van de bungalows in Vogelenzang geen vergunning nodig te hebben, omdat die vakantiewoningen kant-en-klaar worden aangeleverd.

Wanneer de metamorfose is voltooid, durft hij niet te zeggen. "We zijn nog maar net eigenaar en zijn nog druk bezig alles te inventariseren." Wel is het de bedoeling nog voor de start van dit vakantieseizoen al enkele bungalows neer te zetten.