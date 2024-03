Heiloo wil theater niet kwijt: handtekeningenactie moet De Beun open houden

Maar De Beun behouden kost de gemeente geld. Dat is inmiddels duidelijk. En er moet een exploitant gevonden worden. De werkgroepleden hebben daar wel oren naar. "We zijn bezig een stichting te maken", ligt Marian toe. "En we onderzoeken hoe we daar een rendabele organisatie van kunnen maken om De Beun uit te baten."

"Er is een kosten-batenanalyse gemaakt en daaruit blijkt dat de huur verdubbeld zou moeten worden", aldus Marian. "Maar er zit een 'algemeen belang' op een theater, dus de gemeente mag die huur verlagen. Ook daar over zijn we met de gemeente in gesprek."

"Moet wel betaald kunnen worden"

Suzanne hoopt dat de petitie nog een extra zetje geeft aan de politiek. "Op een enkele partij na willen die het theater ook niet kwijt. Dus zie het als brandbrief die de urgentie toont. Zo van: jongens, laat het niet versloffen. Doe die deur open. Betaal die curator af. We gaan beginnen!"

Maar dat kon burgemeester Mascha ten Bruggencate niet toezeggen. "We weten, net zoals ik zei bij Het Baafje, hoe belangrijk De Beun is. Dit onderstreept dat. Het punt is alleen: als je mooie en leuke dingen wil doen, moeten die ook betaald kunnen worden. En dat is ingewikkeld. Weet dat we er heel hard mee bezig zijn om het geld voor elkaar te krijgen."