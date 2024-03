Opnieuw ongeluk op 'dodenweg' N203: fietsend tienermeisje heeft 'engel op haar schouder'

Het jonge meisje van 13 jaar heeft een flinke klap gemaakt. Ondanks dat, ziet het ernaar uit dat ze een engeltje op haar schouder heeft gehad. "Ze heeft een wond aan haar hoofd en schouder, maar dit had echt veel, veel erger kunnen aflopen", laat de politie weten.

Dat de bestelbus tegen de auto aanreed, kwam doordat deze nog gedeeltelijk op de weg stond. Dat heeft de bestuurder waarschijnlijk over het hoofd gezien. De auto lijkt total loss en zal weg worden gesleept. De automobilisten zijn wonder boven wonder niet gewond geraakt. De weg is op dit moment afgesloten voor politieonderzoek.

Dodenweg

Het gaat vaker fout op de N203: het is een van de onveiligste wegen van de provincie. Het wordt ook wel de 'dodenweg' genoemd. Er geldt al een inhaalverbod en is er dikkere belijning aangebracht.

Agrariër Arnold Res woont al bijna dertig jaar langs de N203 en heeft meerdere heftige ongelukken van heel dichtbij meegemaakt. Om de veiligheid van fietsers te bevorderen is er eerder al een heg geplaatst, die overigens nog lang niet volgroeid is. Desondanks pleit hij voor een vangrail, vertelde hij al eerder. "Die haag beschermt de fietsers niet, daar schieten auto's zo doorheen."

De aankomende jaren zal de weg veiliger gemaakt worden, maar pas in 2028 gaat de beruchte N203 tussen Castricum en Uitgeest volledig op de schop. Tot die tijd zijn het dus snelheidscontroles en een algeheel inhaalverbod die de weg veiliger moeten maken.