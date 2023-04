Bestuurder vlucht nadat auto in sloot belandt langs de Provincialeweg N203

Een auto is vannacht in de sloot terechtgekomen langs de Provincialeweg N203 tussen Castricum en Uitgeest.

De bestuurder van de auto was na het ongeval gevlucht. Het voertuig is door de brandweer uit de sloot getakeld.

De auto is waarschijnlijk een paar keer over de kop gerold en daarna in de sloot belandt. De N203 was bij Uitgeest afgesloten tijdens het ongeval.

Een woordvoerder liet weten dat de inzittenden van het voertuig uiteindelijk zijn gevonden. Het is vooralsnog onbekend waarom zij waren gevlucht. Wat er precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht.