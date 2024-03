Meterslange scheuren en aangetaste fundering: staat van Lange Jaap onder de loep

De afgelopen jaren is er al veel geschreven en gepraat over de toekomst van Lange Jaap, het icoon van Den Helder. Het is al jaren duidelijk dat de gietijzeren vuurtoren uit 1878 flink wat scheuren heeft, en er steeds ook weer meer bij zijn gekomen. De Zeeweg, die grenst aan de toren, is zelfs een tijdje afgesloten geweest vanwege instortingsgevaar.

Afgelopen tijd zijn er in opdracht van Rijkswaterstaat verschillende inspecties uitgevoerd om te kijken of het rijksmonument nog gered kan worden. Gisteravond werden de eerste uitkomsten hiervan in de raadzaal van het stadhuis gedeeld.

Stip op de horizon

Ingenieursbureau Movares heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de huidige staat van de 63 meter hoge vuurtoren. "We hebben wandscheuren, in totaal 65, geconstateerd en met een totale lengte van 15 meter. Maar de echte grote hoeveelheid scheuren zit in de vloeren. Dan gaat het om meer dan 100 meter", vertelt Wim van 't Land, ontwerpleider van Movares.

"Dat zijn echt enorm veel en lange scheuren. En we weten inmiddels ook dat veel bouten gebroken zijn. Ongeveer tien procent. Er zijn corrosiesporen op de ijzercementvoegen en er is een aantasting van de fundering. Dit lijstje is echt eigenlijk best enorm, dus de klus is ook enorm."

(Tekst gaat door onder de foto)