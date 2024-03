West-Friesland telde ooit vijf kastelen: in deze nieuwe serie komen ze nog één keer tot leven

Maar, hoe laat je kastelen zien die er niet meer zijn? Marius brengt zelf al een hoop leven in de brouwerij met zijn levendige vertelstijl, maar de animaties maken het écht tastbaar (zie onderaan het artikel). Die zijn speciaal voor de serie gemaakt en gebaseerd op zijn reconstructietekeningen. Een team aan experts en onderzoekers heeft de animaties nagelopen.

Toch blijft het bij historisch onderzoek altijd bij een impressie, benadrukt Marius. Je moet een puzzel leggen waarvan je lang niet alle stukjes hebt. Best een uitdaging, geeft het duo toe. Maar het mooie aan een lopend onderzoek is dat er ook weer nieuwe puzzelstukjes op kunnen duiken. Dat gebeurde in Wijdenes, waar het allemaal begon. Onderwaterarcheologen vonden middeleeuwse stenen op de bodem van het Markermeer. Daarmee is er een nieuwe sterke aanwijzing voor waar het kasteel heeft gestaan.

"Met dat nieuws trappen we de serie af", vertelt Chantal. "En je weet maar nooit, misschien worden we volgende week weer gebeld over een nieuwe vondst. Het gaat gewoon door."