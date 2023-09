Het mysterie van de verdwenen kastelen in Alkmaar

Ze zijn al meer dan vijfhonderd jaar verdwenen: twee kastelen die vlak bij elkaar lagen in de Oudorperpolder, net buiten het historisch centrum van Alkmaar. Om tóch te kunnen achterhalen hoe de kastelen en de omliggende terreinen eruit zagen, vliegen onderzoekers vandaag met een speciale drone over het gebied. Het apparaat is voorzien van een laserscanner waarmee minutieus hoogteverschillen in kaart gebracht kunnen worden.

Met een speciale drone wordt het terrein rondom twee verdwenen kastelen in kaart gebracht hoe het er vroeger uit moet hebben gezien

Aan de hand van die hoogteverschillen kunnen de onderzoekers vervolgens weer allerlei conclusies trekken. "Zo hopen we te achterhalen hoe de verbindingsweg tussen beide kastelen heeft gelopen", vertelt stadsarcheoloog Nancy de Jong. "Verder hoop ik met het onderzoek aanwijzingen te vinden of er misschien nog meer bebouwing is geweest. Denk bijvoorbeeld aan boerderijen, schuren of misschien een toegangshuisje. We weten het niet." Kastelen ter onderdrukking De kastelen, die zo'n vijfhonderd meter van elkaar verwijderd lagen, waren eigendom van graaf Floris de Vijfde. "De panden maakten een onderdeel uit van een ring van kastelen rondom Noord-Holland ter onderdrukking van de West-Friezen", aldus de Jong. "Kasteel de Middelburg had als functie de belastingen te innen. Er lagen bovendien veel goederen opgeslagen en het had een eigen haven. Kasteel de Nieuwburg was veel meer militair ingestoken. Daar werd bovendien recht gesproken en mensen geëxecuteerd." Beide kastelen werden in 1517 verwoest door de Friese vrijheidsstrijder Grote Pier.

"Het onderzoek is een stukje reconstructie van de geschiedenis van Noord Holland" stadsarcheoloog Nancy de Jong

De komende weken zullen de beelden van vandaag nauwkeurig worden bestudeerd om een helderder beeld te krijgen hoe de kasteelterreinen er precies uitzagen. "Dit onderzoek is waardevol omdat mensen vroeger kastelen alleen maar als objecten bekeken", licht de Jong toe. "En niet als geschakelde kastelen binnen een heel netwerk. Als we dat netwerk in beeld krijgen, zegt dat iets over het denken in de dertiende eeuw. Het is eigenlijk een stukje reconstructie van de geschiedenis van Noord-Holland."