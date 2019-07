Archeoloog doet onderzoek naar Slag op de Zuiderzee: "Er zouden tachtig scheepswrakken moeten liggen"

HOORN - Michiel Bartels zijn hart begint harder te kloppen als de onderzoeksboot de Hoornse haven uit vaart. Hij heeft archeologische onderzoek doen tot een levensmissie verheven: "Het liefst zou ik met professor Barabas zijn tijdmachine teruggaan naar de Gouden Eeuw."

"Ik was veertien toen ik voor het eerst met de jeugdvereniging mee mocht op jacht naar wrakken en kastelen", zegt hij vol enthousiasme. Michiel is gemeentelijk archeoloog en doet onderzoek voor Archeologie West-Friesland. Buiten zijn baan om gaat hij samen met vrijwilligers wekelijks met de sonarboot het water op om de bodem van het Markermeer in kaart te brengen.

Op de scanner is te zien dat de boot over oude dijkjes vaart. En ook liggen er verschillende wrakken op de bodem. "Ik vind het altijd fantastisch te zien hoe gaaf iets uit zo'n boot komt naar vier- of vijfhonderd jaar", aldus Michiel. Uit een eerder onderzocht wrak dat uit Makkum kwam, werd Fries blauw aardewerk ontdekt. "Je kunt er zo morgen weer pannenkoeken van eten."

West-Friezen verslaan Spanje

Michiel hoopt vooral om schatten van de Slag op de Zuiderzee te vinden uit 1573 te vinden. "Het is een allegaartje van West-Friezen geweest die toen de Spanjaarden versloegen door de schepen heldhaftig te enteren", legt Michiel uit. In 2023 is het 450 jaar geleden dat de de slag plaatsvond. Een doorbraak die voor Hoorn de start van een gouden tijdperk inluidde.

"Er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hele archieven zijn verbrand of als oud papier verkocht", vertelt Bartels. Ook is er uit die tijd nog geen enkel scheepswrak aangetroffen, tot Michiels verbazing. "En dat terwijl er hier toch zeker een stuk of tachtig zouden moeten liggen."

De grote vraag in het onderzoek luidt: waar heeft de Slag exact plaatsgevonden? "We weten dat het tussen Monnickendam en Enkhuizen is geweest. En dat er gevochten is bij de Nes bij Schellinkhout, maar dan houdt het ook wel op." Toch is hij is er van overtuigd dat ze met de nieuwe sonar die aan boord is, geheid een vondst zullen gaan doen.

Jaarlijkse viering

"En als het zover is, willen we de vondsten ook gaan tentoonstellen bij het Westfries Museum. We zijn bezig met een jaarlijkse herdenking vanaf 2023 van de Slag." Het is volgens Michiel de hoogste tijd dat de Slag om de Zuiderzee ook in Hoorn meer aandacht krijgt. "In andere steden zoals Alkmaar, Haarlem en Leiden doen ze het al, het moet een evenement worden voor Hoorn en ver daarbuiten."