Gedeelde frustratie door flop met flexwoningen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

Edwin ter Velde maakt sinds een jaar of twee tiny houses van afvalplastic, zo'n 4,5 ton per huis. De woningen worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zouden bestemd moeten zijn voor mensen die snakken naar een eigen plek. Met woningnood, het sociale aspect en het milieu komen er veel vraagstukken samen in het project.

Woningcorporaties, West-Friese gemeenten, gedeputeerden van de provincie en zelfs minister Hugo de Jonge: stuk voor stuk kwamen ze langs en zijn ze enthousiast over het project. En toch staan er 21 woningen in een Hoornse loods stof te happen. Wachtend tot ze eindelijk een plek krijgen.

'Hoe is het in godsnaam mogelijk?'

Vandaag werd bekend dat Ter Velde naar Krommenie vertrekt. Hier gaat hij in samenwerking met een woningcorporatie en de gemeente Zaanstad in eerste instantie 20 woningen maken. "Hoe is het in godsnaam mogelijk dat het in West-Friesland niet is gelukt?", vraagt hij zich hardop af.

"In potentie konden wij zo'n 125 tot 130 mensen van WerkSaam uit de bijstand halen en konden we iedere dag een woning opleveren. 223 per jaar, als de fabriek op volle toeren draait. Het zijn niet alleen de regels die dwars zitten, maar de omgang met die regels. Dat het in West-Friesland niet is gelukt om de woningen geplaatst te krijgen, wijt ik aan lafheid en incompetentie."

Hij legt uit: "Je hebt een gemeente nodig die knalhard zeggen: 'We zetten die huizen gewoon neer, want we zitten in een woningcrisis'. En als het fout gaat, repareren we het. Het zijn huizen die je morgen weer weg kunt halen, we hebben het niet over wolkenkrabbers. Er kunnen alleen maar winnaars zijn en toch lukt het niet."