Edwin ter Velde sluit Hoornse fabriek met tiny houses en trekt naar Krommenie

In totaal maakte Ter Velde in Hoorn al 21 woningen, die staan opgeslagen in een loods. Ondanks veel enthousiasme van zo ongeveer alle West-Friese gemeenten, heeft nog geen van deze woningen een bestemming gekregen.

Veelal zitten regels de goede bedoelingen in de weg. Zo wilde de gemeente Koggenland vorig jaar dertig woningen afnemen, maar stuitte het op Europese regelgeving, waardoor de bestelling moest worden geannuleerd. Nu sluit Ter Velde de Hoornse fabriek en vertrekt hij naar Krommenie.

'4,5 ton afvalplastic terug aan maatschappij'

"Het is heel treurig dat het in West-Friesland niet is gelukt, maar ik ben blij om toch door te kunnen gaan met dit project. Niet eens zozeer voor mezelf, maar wel vanwege de missie en het sociale aspect. Per woning geven we 4,5 ton aan afvalplastic terug aan de maatschappij. En we geven een kwetsbare doelgroep weer een zinnig bestaan. Daar doe ik het voor."

Op 1 juni start de bouw van woningen in Zaanstad. Van de gemaakte 21 huizen zijn er zestien afgenomen door woningstichting Het Grootslag. Het is de bedoeling dat deze aan de Kleingouw in Andijk komen te staan. De overige vijf woningen zijn gekocht door gemeente Koggenland en maken onderdeel uit van het flexwonenproject Avenhorn West deel 1.