Bestelling Koggenland betekent doorstart voor afvalplastic tiny houses Edwin ter Velde

De circulaire tiny houses zijn bedacht door Edwin ter Velde. Zijn doel? Een duurzame oplossing bieden voor de woningnood, die tegelijkertijd bijdraagt aan het sociale vraagstuk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"De huisjes worden gemaakt van de inhoud van je vuilnisbak", vertelt Edwin ter Velde trots. "En in elkaar gezet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Voor en door de stad

Lange tijd was er vanuit gemeenten weinig animo voor het daadwerkelijk aankopen van de huisjes. Zo waren er onder meer onzekerheden over welke bestemming de huisjes zouden krijgen en was er schaarste aan grond.

Maar nu er vijf zijn aangekocht door de gemeente Koggenland is er weer een doorstart in de productie, volgens Ter Velde. Wanneer de huisjes geplaatst zullen worden, is nog niet zeker. De gemeente moet namelijk nog wel tijdelijke vergunningen verlenen voor de woongrond.

Maar Ter Velde ziet het positief in. "Wat mij betreft gaan we meerdere fabrieken starten. Onze doelstelling is dat we in elke stad waar dit vraagstuk speelt zo'n fabriek neerzetten. Niet voor eigen glorie, maar juist voor en door de stad."