"Circulaire tiny houses kunnen binnen een half jaar staan"

De circulaire tiny houses gemaakt uit afvalplastic, en gebouwd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, staan nu stof te vangen in een fabriek in Hoorn. Komende maand worden de laatste exemplaren opgeleverd. Maar het idee ligt er al een aantal jaar en werd enthousiast omarmd door de West-Friese gemeentes en woningcorporaties.

De afspraak om de huisjes in de regio te verdelen, is nog steeds niet nagekomen. "Dat had al moeten gebeuren", zei de Hoornse wethouder Wonen begin van de zomer in een raadsvergadering. "Daar hebben we ook al gesprekken over gevoerd met C2A om te kijken of wij daar geen stappen in kunnen maken op tijdelijke locaties."

Dat de plaatsing langer duurt, ligt volgens een woordvoerder van Hoorn vrij voor de hand liggend. "Ook bij tijdelijke gebouwen moet het planologisch mogelijk zijn om de woningen neer te zetten. Er zal zodoende een ruimtelijke procedure gevoerd moeten worden en er moet gas, water en elektra worden aangelegd. Bij een ruimtelijke procedure is er ook ruimte voor inspraak door omwonenden, de provincie mag er wat van vinden, dat vraagt veel tijd. Het is helaas geen kwestie van even neerzetten en na een paar jaar weer weghalen."

'Ambtelijke reflex'

Volgens gebiedsontwikkelaar Corrie Bosma, zijn er wel degelijk wegen om het binnen een half jaar te kunnen realiseren. Als projectontwikkelaar flexwonen in West-Friesland, stuitte ze op het project. "Ik ken de woningen, ze voldoen technisch aan het bouwbesluit. Maar het is iets waar de ambtenarij niet aan gewend is: de woningen zijn 'off-grid'. Dat betekent dat er geen aparte riolering hoeft worden aangelegd, dat kan met een helofytenfilter, de energievoorziening kan met zonnepanelen of met een zoutaccu om op lange termijn energie op te slaan. Er zijn veel technologisch ontwikkelingen van de laatste tijd, die bij de meeste ambtenaren nog niet geland zijn."

Volgens Bosma hebben gemeentes meestal geen beleid op deze manier van wonen. "En ze schieten dan in een reflex, naar hoe ze het gewend zijn met de traditionele woningbouw te doen. Nederland is dicht geplamuurd met regelgeving planologisch en ruimtelijke ordening, als je die allemaal wilt volgen dan ben je vijf jaar verder."