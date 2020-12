Gemeenten en woningcorporaties enthousiast over eerste mini-woningen: "Duurzaam bouwen"

WEST-FRIESLAND - Binnen vier jaar moeten er 250 modulaire mini-woningen in West-Friesland staan. Met dat idee is initiatiefnemer Edwin ter Velde van Clean2Anywhere in de race voor de Werkinnovatieprijs die eind januari wordt uitgereikt. West-Friese gemeenten en woningcorporaties reageren enthousiast op de plannen.

Samen met re-integratiebureau Werksaam, kan Clean2Anywhere een miljoen winnen om het plan een kick-start te geven. Edwin: "De tijdelijke, modulaire woningen komen er hoe dan ook." De komst van deie woningen zou voor de 25-jarige Morris Krijger uit Hoogkarspel een uitkomst zijn. Kortstondig woonde hij in een studentenwoning in Haarlem, maar is intussen al drie jaar op zoek naar een naar betaalbare jongerenwoning in West-Friesland. Ook deze kerst zit hij nog thuis bij ouders. "Het lukt gewoon niet. Je hebt een studieschuld en geen werkervaring. Je moet zoveel bijbetalen als kosten koper dat je voor een koopwoning niet in aanmerking komt, en de huurbedragen zijn ontzettend hoog. Heel frustrerend."

Begin volgend jaar zullen de eerste woningen ontwikkeld worden, ook zijn er al potentiële locaties op het oog. Edwin: "Het gaat om tijdelijke woningen die geplaatst worden op locaties die al bestempeld zijn als bouwgrond. Een woonwijk staat er niet zomaar, dus biedt dat een mooie kans om tijdelijke, kleine woningen neer te zetten gemaakt uit lokaal gedolven afvalmaterialen als afvalplastic, afvalhout en textiel. En gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Nieuwe woonvormen

West-Friesland lijkt zich massaal achter het plan te scharen dat een oplossing moet bieden voor de woningnood in de regio en tegelijkertijd de transitie naar een circulaire maatschappij moet versnellen. Niet alleen de West-Friese gemeenten zijn enthousiast, ook de woningcorporaties - verenigd in het Platform Woningcorporaties West-Friesland (PWW) zien er heil in. "Wij moeten duurzaam gaan bouwen, die opgaaf ligt er ook vanuit Den Haag. Op deze locatie aan de Piet Kistemakersstraat in Andijk bouwen we de komende tien tot vijftien jaar nog niet, dus dat zou een mooie plek zijn voor tijdelijke bewoning", legt Hans Kröger, secretaris van het PWW uit.

Daarnaast ligt het braak gelegen terrein in Andijk naast zorginstantie Leviaan, die begeleid wonen aanbiedt voor mensen met psychische problematieken. Kröger: "Deze mensen stromen daarna door naar een reguliere huurwoning, die her en der verspreid zijn. Dat is voor ambulante zorg vaak erg lastig. Door ze bijvoorbeeld op dit naastgelegen terrein in een modulaire woningen aan te bieden, is de zorg dichtbij.

Verhuur

"Een grote hoeveelheid woningen zullen we in eigen beheer houden en verhuren. Dat doen we bewust. Want als je ze in de vrije sector gooit, worden ze onbetaalbaar en dat willen we niet. Het wordt zoeken naar de mogelijkheden. Corporaties kunnen de modulaire woningen kopen, een deel beheren we zelf en een deel zullen we gaan verkopen. Als productiebedrijf zal dat ons weinig opleveren, maar het gaat ons om de maatschappelijke impact. En die is enorm groot, zowel op sociaal als ecologisch gebied", aldus Edwin.

Als het aan Kröger ligt, zullen er volgend jaar zomer de eerste modulaire woningen opgeleverd worden. "Nog geen honderd stuks, maar laten we gewoon beginnen. Ik daag Edwin daartoe uit."

Voor Morris zou het een mooie tussenstap zijn. Hij ziet een volgende kerst in een modulaire woning wel zitten. "Ik zie mijzelf er zeker wonen. Daarbuiten is ook een stukje ontspullen en realistisch naar jezelf kijken je levensstijl kijken want wat heb je nou echt nodig? Lage lasten en lage lasten in hypotheek of huur zou het heel rendabel maken om er te wonen."