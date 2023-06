Koggenland wil met 120 flexwoningen de woningnood aanpakken

Koggenland wil op twee locaties 120 flexwoningen neerzetten om de strijd aan te gaan met de woningnood in de gemeente. Hoewel de locaties nog niet bekend zijn, is vanmiddag een eerste overeenkomst getekend met Clean2Anywhere. Het Hoornse bedrijf van Edwin ter Velde levert vijf huisjes, gemaakt van afvalplastic. Toepasselijk in een flexwoning die al in de fabriek is gebouwd.

Edwin ter Velde geeft een rondleiding door de flexwoning aan Marjolijn Dölle (Werksaam) en burgemeester Bonsen van Koggenland - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

En daar blijft het niet bij. Een voorstel voor de aankoop van nog eens 25 van deze flexwoningen wordt volgende maand in de gemeenteraad besproken. Goed nieuws voor woningzoekenden, maar ook voor Clean2Anywhere. Veel politici kwamen al over de vloer bij de fabriek van Edwin ter Velde. Maar hoe enthousiast ze ook waren, het bleef vooral bij mooie woorden. Met deze opdracht maakt de fabriek een doorstart. En ook voor cliënten van uitkeringsinstantie Werksaam is het goed nieuws. Zij bouwen de woningen namelijk.

"Door het groepsgewijze werken aan een boot leer je elkaars kwaliteiten, leer je samenwerken en doorzetten. En ervaar je dat je gerespecteerd wordt, dat je meetelt. Jongeren die bij de boten hun talenten ontwikkeld hebben, kunnen doorstromen naar de Tiny House-fabriek voor een baan. Er zijn ook jongeren die door dit traject weer weten wat ze willen en terugkeren naar school, of ze stromen uit naar een andere baan", legt Werksaam-directeur Marjolijn Dölle uit. Binnen enkele maanden gebouwd De keuze voor de woningen van gerecycled materiaal is een bewuste van de gemeente, zo legt wethouder Rosalien van Dolder uit die onlangs op bezoek was in de Hoornse fabriek van Edwin ter Velde. "De passie voor het product en de manier waarop het gemaakt wordt én het lef om te ondernemen en innoveren sprak me enorm aan. Deze huisjes maken het mogelijk om voor een scherpe prijs snel te bouwen. En zo binnen enkele maanden een flink aantal woningen aan te kunnen bieden." Maar snel bouwen betekent niet ook dat ze snel geplaatst kunnen worden, erkent ook burgemeester Monique Bonsen, die een krabbel onder het contract zette. "Er is veel enthousiasme in de gemeente. De raad wil liever vandaag nog dan morgen. Natuurlijk kan het op weerstand stuiten, maar we zien vooral kansen." Of de eerste huisjes er dit jaar al staan? "Dat lijkt me wat optimistisch, maar zo snel als mogelijk." Tekst gaat door onder de foto's.

Burgemeester Bonsen tekent contract tiny houses met Edwin ter Velde NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Buitenkant van een flexwoning van Clean2Anywhere in de fabriek NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Jongeren krijgen voorrang Uiteindelijk moeten er dus 120 flexwoningen komen op twee locaties. Op grond dat in het bezit van Koggenland is. Jongeren uit de gemeente krijgen voorrang, voor die doelgroep wordt de helft van de woningen op de eerste locatie gereserveerd. "Maar we kijken ook naar andere doelgroepen. We willen ook statushouders plek bieden. Mogelijk zijn er ook Oekraïense vluchtelingen die willen blijven, denk ook aan spoedzoekers." De burgemeester hoopt dat Koggenland een voorbeeld is voor andere gemeenten. "Het is prachtig wat er hier gebeurt. Het is duurzaam, draagt bij aan werk en helpt ons met de uitdagingen waar wij voor staan: woningnood. Hoe mooi wil je het hebben?" Er zijn twee zoekgebieden aangewezen als potentiële locaties: Tuindersweijde in Obdam en Avenhorn. De flexwoningen blijven er in principe tien jaar staan en worden verhuurd door het gemeentelijk Woningbedrijf.