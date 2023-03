Provincie bezoekt stilgevallen fabriek afvalplastic flexwoningen, Clean2Anywhere wil doorstart

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bezocht vanmiddag de fabriek van stichting Clean2Anywhere, waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt flexwoningen bouwen uit afvalplastic. "We onderzoeken waar we in de provincie flexwoningen kunnen plaatsen, daarom zijn we vandaag hier."

"Doodzonde", noemt Van Dijk het dat de fabriek is stilgevallen. Ook al is er na lange tijd voor deze eerste zestien flexwoningen een plek in Andijk op het oog, zolang ze in de fabriek staat worden ze niet bewoond en kan de stichting van Edwin ter Velde niet verder bouwen.

En zo wil het, dat de stichting in een kleine twee jaar tijd sneller zestien flexwoningen bouwde, dan de overheid erin slaagde er plek voor te vinden. Menig enthousiaste gemeentebestuurders kwamen e al over de vloer. Ter Velde: "Tot nu is er nog niet echt iets uit ontstaan wat de boel weer in beweging zet. Daar word je soms moedeloos van. Maar er staan nu eindelijk wel ontzettend veel potjes op het vuur."

Provincie onderzoekt flexwonen

Tot 2030 zijn er meer dan 180.000 woningen nodig in Noord-Holland. Dat er vanuit de provincie een grote behoefte is aan flexwoningen, staat buiten kijf. Daar doet de provincie nu onderzoek naar. "We kijken wat er momenteel in onze eigen provincie wordt geproduceerd", licht Van Dijk toe.

"Wat ik heel knap vind wat hier gebeurt, is dat voor een hele acceptabele prijs, een duurzame circulaire woning wordt gebouwd die zowel verplaatsbaar is, geen fundering nodig heeft, weer uit elkaar te halen is, en heel veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een baan kunnen krijgen."

Ook hij ziet gemeenten worstelen met flexwoningprojecten. "Ik zie hoeveel moeite gemeenten hebben om de keus te maken dit soort woningen te plaatsen en de indruk wordt gewekt dat het duurder is, maar in de praktijk blijkt dat de woningen volgens bouwbesluit gebouwd kunnen worden en duurzaam zijn."

Mogelijkheden

Toezeggingen kan Van Dijk niet doen maar er liggen wel mogelijkheden: "Als het om eigen grond gaat van de provincie kunnen we veel doen. En stel het is zo dat gemeenten helemaal niet willen meewerken, zelfs een projectbesluit nemen als provincie maar ik hoop niet dat het ooit zo ver komt."

Terugkijkend op de afgelopen verkiezingen, is de nood hoog. "Daar ging het alleen maar over woningbouw. Alle politieke partijen hebben het erover en ik hoop dat ook de Provinciale Staten van de provincie begrijpen, dat als we hier een stap kunnen zetten, dat we dat moeten doen."

Ter Velde kan er nog steeds niet over uit dat het zover heeft moeten komen en de productie stil zou komen te vallen. "We lossen meerdere problemen op: we zetten mensen aan het werk, de bouwen woningen en met iedere woning hergebruiken we 4,5 ton afvalplastic. Ook dat wereldprobleem lossen we een beetje op."

Hoe dan ook is hij overtuigd een doorstart te gaan maken. "Zodra er een nieuwe opdracht komt gaan we weer opstarten. Liever morgen dan overmorgen. Maar je kunt het niet eindeloos oprekken. Deze hal kunnen we tot volgend jaar zomer benutten, maar dat kan nu niet. Dat is erg zonde."