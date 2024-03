Drama rond Paasvee: dode stier maakt tongen los over toekomst van het evenement

Een dag later zijn er weinig sporen van de veemarkt meer te bekennen op de Markt in Schagen en gaan de werkzaamheden op de boerderij bij voorzitter Willem Keesom zoals gewoonlijk weer door. "Maar het zit wel behoorlijk in je hoofd natuurlijk", geeft hij toe.

Honderden mensen hebben kunnen zien dat de stier het in de ring begaf en het ook opnieuw moeilijk kreeg toen hij overeind moest komen om de ring te verlaten. "Toen ging het niet meer verder. Helaas", zegt Keesom. Achteraf bleek de eigenaar bij aankomst in Schagen ook al door te hebben dat het dier niet helemaal zichzelf was.

"Hij leek toen al wat vermoeid, vertelde de eigenaar me. Maar toen had hij hem aan de balie gezet en ging het dier betrekkelijk snel liggen. Dat is mooi dacht hij, want dan kan hij even uitrusten." Maar dat heeft voor de stier dus niet genoeg geholpen.

Toekomst

En hoe nu verder dan? Die vraag is Willem Keesom na het voorval ook al vaak gesteld. Het bestuur gaat de situatie evalueren, maar een ding staat vast als het aan de voorzitter ligt: "Het kan niet zo zijn dat een incident zoals dit ertoe leidt dat keuringen geen doorgang meer zouden kunnen vinden. Daar ben ik van overtuigd. We zullen evalueren wat we kunnen doen om die 99 procent dat we kunnen garanderen dat het goed gaat, nog wat hoger te brengen."

Maar ook dat is voor Eyes on Animals niet genoeg. "We zullen de organisatie en autoriteiten laten weten dat dit een probleem is wat vraagt om een oplossing. Dit is het ultieme voorbeeld om te denken: nu is het wel klaar. We hebben gezien wat de consequentie kan zijn."