Keurmeesters onder indruk van dikbilkoeien op Paasvee: "Lijkt wel Champions League"

De Markt in Schagen lag vanmorgen weer bedolven onder een grote laag stro voor de ruim 140 dikbilkoeien die meededen aan de jaarlijkse Paasveetentoonstelling. In verschillende klassen werd gezocht naar de mooiste, beste een meest slachtrijpe koe. De keurmeesters, die per categorie bepalen welke koe wint, waren onder de indruk van de dieren: "Lijkt wel Champions League wat je hier ziet."