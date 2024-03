Een spannende dag: John (25) maakt debuut op Paasvee met koeien Juultje en Anita

Om 5.30 uur brandt het licht al in de stal van schapenboer en vee- en vleeshandelaar John Meester uit Middenbeemster. Nog even Juultje en Anita voeren en dan kunnen ze de trailer in, richting Schagen. Hoewel John daar al jaren kind aan huis is, doet hij vandaag voor het eerst ook echt mee aan deze keuring met zijn dikbilkoeien.

John is de afgelopen dagen druk bezig geweest om zijn koeien zo schoon mogelijk te krijgen, maar is al langer bezig om ervoor te zorgen dat Juultje en Anita de beste voorbereiding hebben voor deze drukke dag in het centrum van Schagen. Want ook vandaag is gebleken dat niet elk dier om kan gaan met alle prikkels op zo'n dag. Een stier overleed namelijk door stress.

Maar volgens John hebben zijn koeien geen last gehad van de drukte en deze nieuwe omgeving. "Vanaf dat ze een kalf zijn kan ik al met ze knuffelen en ze zijn heel mak. En ze lopen heel graag met me mee. Daar heb ik mee geoefend sinds de dag dat ik ze heb aangekocht. Ze gaan wekelijks mee naar buiten om te oefenen, en dat vinden ze prachtig. Daar hebben ze vandaag ook geen last van", vertelt John.

Roodbont

Juultje is een dikbilkoe in de kleur roodbont en strijdt tegen een handjevol andere koeien in de categorie vijf tot twaalf maanden. Anita is iets ouder en komt uit in de klasse voor witblauwe dikbilkoeien van twaalf tot dertig maanden.

NH was aanwezig bij Paasvee en volgde John en zijn koeien Juultje en Anita naar de ring. In onderstaande video is te zien of de koeien in de prijzen zijn gevallen