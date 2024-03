Morgen Paasvee in Schagen, hoe denkt de organisatie over de toekomst van het feest?

Willem Keesom uit Nieuwe Niedorp zet zich in totaal al zeventien jaar, waarvan twaalf jaar als voorzitter, met hart en ziel in voor de jaarlijkse Paasveetentoonstelling in Schagen. Morgen is alweer de 123e editie en het evenement blijft onverminderd populair. Daarom een paar prangende vragen over dit bijzondere jaarlijkse evenement.

Zijn er dit jaar nog wel genoeg boeren die met hun koeien afreizen naar Schagen?

"Het is ongeveer gelijk met verleden jaar. We hebben een vergunning om honderdvijftig dikbilkoeien neer te zetten rondom de kerk, en die hebben we ook. We mogen dus niet mopperen."

"We hebben zelfs inzenders uit Brabant en mensen die echt tégen de grens aan wonen. Ook uit Friesland en Drenthe, ze komen echt overal vandaan."

Wat kunnen we morgen allemaal verwachten?

"Eigenlijk alles wat we normaal gesproken ook hebben. De koeien, de mechanisaties, de oldtimers, stalletjesmarkt en ook de kleine dieren. De kleine dieren zijn er een aantal jaar niet geweest en in eerste instantie was het niet gelukt om daar genoeg dieren voor te krijgen, maar uiteindelijk toch wel. Nu komen er ruim vijftig konijnen van diverse soorten naar het versplein in het Makado Centrum. Daar zijn we erg blij mee, want daar is veel belangstelling voor."

Er zijn tegenwoordig nog twee Paasveetentoonstellingen in Nederland, wat maakt Paasvee in Schagen zo geliefd?

"Vroeger, tot de uitbraak van mond-en-klauwzeer in 2001, waren er nog negen tentoonstellingen. Na mond-en-klauwzeer werden de regels nogal aangescherpt en toen zijn alleen Schagen en Rhenen weer opgestart", vertelt Willem.

"En je moet het niet doen om binnen te lopen. Het is echt een deel liefhebberij en een deel naamsbekendheid. De inzenders vinden dat het in Schagen allemaal puik geregeld is. Dat trekt natuurlijk ook. De dieren staan dik in het stro, er is een hoop belangstelling en alles loopt goed volgens schema. We pakken het als amateurs op een professionele manier aan en dat trekt een heleboel deelnemers aan. Ik weet iemand die bijvoorbeeld ook naar Rhenen toe ging, maar hij vond Schagen toch wel de 'Champions League'. Dat geeft weer extra motivatie om ermee door te gaan."

