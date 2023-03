Draait het bij de Paasveetentoonstelling in Schagen nog wel om het vee?

De jaarlijkse paasveetentoonstelling in Schagen is in volle gang. Tien dagen voor Pasen wordt het vleesvee rondom de kerk op het Marktplein tentoongesteld. Het festijn blijft in Schagen en omstreken immens populair, maar de verschillende generaties beleven het verschillend. Waar draait het om: een eeuwenoude traditie of is het gewoon een goed excuus om te feesten?

"Die dikbillen vind ik eigenlijk niet zo interessant meer", geeft Lisette Blokker (31) toe. "Ik ben namelijk vegetariër." Blokker is als geboren Schagenaar opgegroeid met het feest. Voor haar draait deze traditie echt om de gezelligheid met familie en (oude) vrienden. "Het is eigenlijk gewoon één grote reünie voor de Schagenaren."

De oudere generatie

Van oudsher was de paasveetentoonstelling het moment voor de boeren in de omgeving om handel te drijven en te netwerken. Dat laatste werd toen al vaak gedaan in de kroeg. Waarom deze traditie zo in Schagen is blijven hangen is nog gissen. "Dat zal ook aan de horeca liggen", vermoedt Blokker. Voor de kroegen is het elk jaar namelijk weer topdrukte tijdens het feest. "En aan de actieve en toegewijde organisatie natuurlijk."

Kees de Veer was 27 jaar onderdeel van die organisatie, voor hem draait het feest niet alleen maar om de gezelligheid. "Het belangrijkste zijn de dikbillen. En dat is een fantastisch gezicht en we troffen het vandaag ook nog eens met het weer. Het is net als het carnaval in het zuiden", vertelt hij vol enthousiasme.