Wie heeft de beste koe van stal? René zijn dikbilkoeien blinken voor Paasveekeuring

Nog even scheren, poetsen en de staart uitkammen: René Steltenpool uit Obdam heeft het er maar druk mee. Morgen doet hij met vijf van zijn dikbilkoeien mee aan de Paasveetentoonstelling in Schagen. Na corona is dit het eerste jaar dat de Markt weer vol staat met koeien en de prijzen voor de mooiste dikbillen weer uitgedeeld gaan worden.

Dit jaar neemt René vijf van zijn tien dikbildames mee naar Schagen. "De kleinste die doet mee in de categorie tot vijf maanden, dan drie in categorie van vijf maanden tot één jaar en de laatste koe in leeftijd tussen één en twee jaar."

Sinds 2013 is René te vinden op keuringen in Schagen en de rest van het land. Maar, in tegenstelling tot veel andere deelnemers, is René geen beroepsfokker. Hij houdt al ruim dertig jaar dikbilkoeien als hobby, naast zijn eigen ontstoppingsbedrijf. "Ik zit elke dag in de shit", lacht Steltenpool.

Maar de dikbilkoeien moeten er natuurlijk picobello uitzien voor de keuring. Daarom is René de dagen ervoor al druk bezig met de uiterlijke verzorging van zijn dames. "Daar zit wel flink wat werk in", geeft de koeienliefhebber toe.

Op de dag zelf staat de wekker al vroeg in huize Steltenpool. De deelnemende koeien worden namelijk al in de ochtend in Schagen verwacht. "Het wordt vroeg opstaan om de beesten te voeren. Als ze hun buik vol hebben dan zetten we de koeien op de wagen en nemen we ze mee naar Schagen", legt René uit.

De kans is erg klein dat de koeien na de rit even schoon zijn als ervoor, dus dan begint René in Schagen weer opnieuw met het schoonmaken van de billen. " Want onderweg schijten ze elkaar weer vol", lacht René.

Winst

Of René net zoals afgelopen jaren in de prijzen zal gaan vallen met zijn koeien, is nog even afwachten. Wel heeft hij goede hoop. "Je moet hele goede koeien hebben, wil je eerste worden. Het zit in kleine details en natuurlijk wat de keermeester mooi vindt."

Toch heeft René veel vertrouwen in koe Grace, die dit jaar ook al reservekampioen werd in Rhenen. Maar de koeienliefhebber weet ook dat de keuringsmeester in Schagen Grace weer heel anders kan beoordelen. "Thuis hebben we allemaal een kampioen, maar in Schagen is er maar eentje."