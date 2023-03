Deinen dikbilkoeien straks mee op nieuw Paasveelied? "Een, twee, hupsakee"

Het is nog een weekje wachten, maar voor dj Marcel Meijer en zanger Lars Groenink kan het niet snel genoeg Paasvee zijn. Op 29 maart staat Schagen, dit jaar voor het eerst zonder coronaregels, weer vol met dikbilkoeien en feestende mensen. Dat is volgens het duo genoeg reden voor een speciaal nummer over dit jaarlijkse feest. Het lied komt vandaag uit.

In onderstaande video is te zien hoe Marcel en Lars het nummer nog voor de laatste keer oefenen voor de grote dag (tekst gaat door onder de video).

Meijer dook samen met Lars Groenink, die ook al jaren het entertainment op het jaarlijkse evenement verzorgt, de studio in voor een nieuw lied. De tekst had Marcel al een tijdje klaar liggen. "Het lied beschrijft een dag op Paasvee", legt de dj uit. "Dat begint serieus en daarna komt het feest gewoon los", voegt Lars Groenink toe. "Op woensdag naar de kroeg, een, twee, hupsakee."

Het idee voor een spetterend feestlied over Paasvee lag al een tijdje op de plank van Marcel Meijer uit Anna Paulowna. Maar nu alle coronaregels eindelijk voorbij zijn, kon de timing volgens de dj niet beter zijn.

Marcel en Lars zijn op Paasvee individueel of samen om op meerdere plekken voor de muziek te zorgen. Het nieuwe Paasveelied, genaamd 'Paasvee, feest maar lekker mee!', zal die dag dan ook vaak door de speakers komen. "Alle dj's krijgen hem ook allemaal die dag, dus we hopen dat het nummer veel te horen is", vertelt Marcel.

Vanaf vandaag is het al mogelijk om de tekst van dit nieuwe nummer uit je hoofd te leren, want het Paasveelied is nu al te beluisteren op Spotify. "Wie weet wordt het dan nog een hit", lacht Marcel.