Eindelijk weer dikbillen met Paasvee, kleine dieren moeten nog wel een jaartje wachten

Het mag weer: volgende week woensdag is na vier jaar eindelijk Paasvee in Schagen. Uiteraard mét de dikbillen. Vorig jaar werd er wel een voorjaarsfeestje gevierd , maar nog zonder de koeien. Nu staat alles weer op de planning. Met uitzondering van de kleine dieren: "Vanwege de verbouwing aan het winkelcentrum Makado en de vogelgriep zijn die er dit jaar niet bij", zegt voorzitter Willem Keesom. "Dat pakken we in 2024 weer op."

Voorzitter Willem Keesom heeft er zin in. "We hebben een vergunning voor 150 koeien en we verwachten dat alle plekken zijn bezet. De dieren komen overal vandaan, zelfs vanuit Limburg en Roosendaal." Er zijn wel iets minder boeren, maar dat is volgens Keesom geen probleem. "In 2018 en 2019 hadden we ongekend veel aanmeldingen, toen moesten we mensen teleurstellen. Maar de jaren ervoor hadden we altijd wel iets van ruimte over."

Duizenden mensen

Er worden volgende week duizenden mensen verwacht in Schagen. "Ik schat zo tussen de 5.000 en 7.000 mensen in de ochtend", zegt Keesom, "en 20.000 tot 30.000 mensen over de hele dag. Het hangt wel van het weer af." Bij slecht weer blijven mensen eerder thuis.

Paasvee is een vrij toegankelijk evenement. Maar om problemen te voorkomen, heeft de gemeente (net als de tientallen jaren ervoor) een drankverbod ingesteld voor de ochtend. 'Het evenement trekt veel bezoekers uit de regio aan en het drinken van alcohol kan de openbare orde verstoren', aldus de gemeente. Het verbod geldt van 6 uur tot 12 uur.

Geen algeheel verbod

Overigens geldt het alleen voor de verkoop van alcohol, meenemen mag wel. "Dat is niet te controleren", zegt Erika van der Velde van de gemeente Schagen. Hoewel de problemen vaak pas in de loop van de dag ontstaan, heeft Schagen niet overwogen een algeheel verbod in te stellen. "Tot op heden is het altijd goed gegaan", zegt Van der Velde. "En de caféhouders houden het ook in de gaten, zodat het voor iedereen zo leuk mogelijk wordt gehouden."

Er zijn geen extra (veiligheids)maatregelen genomen. Van der Velde: "Niet naar buiten toe, tenminste. Achter de schermen zijn de politie en handhavers wel waakzaam en alert."

Ook in 2019, toen Paasvee voor het laatst was, was er extra inzet van de handhavers: