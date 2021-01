Afblazen Paasvee geen 'wereldramp', maar wel een gemis

SCHAGEN - "Laten we eerlijk zijn het is geen wereldramp", zegt veeboer Marnix Knetemann over het opnieuw afblazen van de Paasveekeuring in Schagen dit jaar, "Er zijn belangrijkere zaken nu". Maar ook voor hem is de tentoonstelling een jaarlijkse traditie en hij had al best wat kanshebbers in zijn stal lopen.

Het was dinsdag toch even slikken toen het nieuws vanuit het bestuur van de Paasveetentoonstelling Schagen kwam. "Ik heb er wel een traantje om gelaten", vertelt de boer uit Wijdewormer, "Maar laten we reeël zijn, de reden waarvoor is veel erger. Als we nu twee jaar op rij geen Paasvee hebben maar er volgend jaar weer een mooi feest van kunnen maken, moet het evengoed wel weer goed komen."

Voorbereidingen

De fokkers zijn het hele jaar bezig om de dieren er zo goed mogelijk bij te laten staan. "Het was anders al over een paar maanden dus voorbereidingen hebben we wel getroffen. We gingen al richting de finale om de puntjes op de i te zetten. Maar goed dat hoeven we nu niet te doen. Maar we missen nu wel ons momentje om te 'shinen'." Toch maakt hij zich meer zorgen om de horeca in Schagen die nu opnieuw inkomsten moeten missen.

Er staan een aantal jonge stieren waar Marnix Knetemann wel wat in zag voor de keuring. Verderop staat Bert, een flinke stier. "Een verbeterde, jonge, roodbonte stier. En hier waren we toch ook wel naar aan het kijken van heeft hij potentie. Ja en dat is toch jammer dat je nu niet weet wat de jury van zo'n dier zou vinden."

Gewoon door

De moed laat hij niet in de schoenen zinken nadat twee keer op rij alle voorbereidingen in de prullenbak konden. Volgend jaar is hij er gewoon weer bij. "Dat je mee kan doen is al mooi. Als je dan nog een prijs of een lintje mee naar huis neemt is helemaal prachtig", vertelt Knetemann met een lach, "En ondertussen kunnen we het schijthuis dekken met prijzen maar elke nieuwe beker heeft toch net weer een beetje meer glans."