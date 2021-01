Paasvee voor tweede jaar op rij afgelast, organisatie is teleurgesteld over besluit

SCHAGEN - Paasvee gaat dit jaar voor het tweede jaar op rij niet door. Was het doorgaan van Paasvee vorig jaar nog lang onzeker door het oprukkende coronavirus, nu besluit de organisatie van het jaarlijkse evenement al vroeg een besluit te nemen en het Schager festijn niet door te laten gaan.

Vorig jaar was Paasvee een van de eerste grote evenementen die getroffen werd door de coronacrisis. Toen zou de Jaarlijksche Paaschveetentoonstelling van Schagen, zoals de traditionele landbouwtentoonstelling annex polderfestijn officieel heet, zijn op 1 april.

Hoewel de organisatie aanvankelijk aangaf dat Paasvee zou doorgaan en tien dagen van tevoren een definitief besluit zou worden genomen, werd op 13 maart toch al de knoop doorgehakt. Met het oprukkende coronavirus kon het feest echt niet doorgaan.

Gelaten

Paasvee trekt jaarlijks 30.000 toeschouwers en is de laatste paasveetentoonstelling van Nederland die nog in de openlucht wordt gehouden. Het ging menigeen aan het hart, maar toch waren de meesten er gelaten onder. "Het is erg, maar de problemen die er nu zijn, zijn erger dan het aflassen van de Paasvee", zo zei André Bregman vorig jaar tegen NH Nieuws.

De organisatie was vol goede hoop dat de editie van 2021 wel kon doorgaan. Daardoor is de tweede afgelasting op rij een bittere pil voor het team. "Na overleg tussen ons bestuur en de gemeente Schagen is besloten dat de Paasvee van 2021 helaas niet door kan gaan."

