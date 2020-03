Regerend kampioen had nieuwe topper klaarstaan: 'Nu zelf maar een klein Paasveetje vieren'

SCHAGEN - Het is rustig in Stal de Keinse, net buiten Schagen. Normaal zou er nu hard gewerkt worden om de koeien en stieren in optima forma te brengen voor de Paasvee, maar de runderen die morgen zouden meedoen, staan er nu kalmpjes bij.

"De topper was toch wel de zware, afgemeste stier geweest," vertelt André Bregman die in samenwerking met lokale slagerij Arie Klaver vorig jaar met de hoofdprijs naar huis ging, "Het is net als bij topsporters, die werken ook naar een piek. Bij hun is dat de Olympische Spelen, bij ons is dat de Paasvee."

Afgelast

Vanwege de coronacrisis werd de grote veekeuring in het centrum van Schagen drie weken geleden al afgelast. "Het is erg, maar de problemen die er nu zijn, zijn erger dan het aflasten van de Paasvee. En dat het al zo ruim van tevoren was, was op zich wel prettig. Anders hadden we de dieren allemaal al geschoren en knap gemaakt. Dan was al dat werk voor niks geweest."

Na een jaar werken had Bregman een stevige, zwarte stier klaar staan om de titel te verdedigen: "Wat maakt hem zo mooi? Ja, sowieso de kleur. Hij is gewoon heel compleet van voor naar achter. Hij is vol en perfect slachtrijp. Of hij een prijs had gewonnen weet ik niet. Er was alweer genoeg concurrentie, had ik al gezien."

Volgend jaar

De kampioen van 2019 wilde in totaal met acht runderen naar de Paasvee gaan. Ook met wat jongvee: "Deze was nu een jaar oud geweest. Dus dan hadden we er dit jaar al mee heen gekund. En dan hadden we hem volgend jaar kunnen meenemen als afgemeste stier. Dan is hij net zo groot als die zwarte die je net hebt gezien."

Bregman had al vrije dagen aangevraagd bij zijn andere baan: "Ik doe dat richting de Paasvee om de week. Ik heb het nu maar laten staan. Nu het is afgeblazen ga ik morgen maar een beetje klussen, een beetje de stieren voeren. We gaan nu zelf maar een klein Paasveetje vieren."

Zelf het evenement herbeleven? Bekijk hieronder een verslag van Paasvee 2019 terug.