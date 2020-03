Paasvee gaat voorlopig door: "Tien dagen van tevoren gaan we er serieus naar kijken"

SCHAGEN - Het was vandaag op de Schager markt het gesprek van de dag: gaat Paasvee met het snel oprukkende coronavirus dit jaar nog wel door? Ja, het gaat door, is het voorlopige antwoord van de organisatie. "Tien dagen van tevoren gaan we er serieus naar kijken", zegt voorzitter Willem Keesom. Mocht Paasvee daadwerkelijk worden afgelast, dan is het vooral een drama voor de Stichting Evenementen Schagen (SES).

"Mensen kunnen tijdens Paasvee muntjes kopen waarmee ze drank kunnen halen", vertelt Willem Keesom van de organisatie. "Een deel van de opbrengst van deze muntjes gaat naar de Stichting Evenementen Schagen (SES). Het komt in een potje dat wordt gebruikt voor andere evenementen in de stad en Paasvee levert verreweg de grootste bijdrage voor deze pot."

Als het dit jaar niet doorgaat, komen daardoor andere evenementen ook in gevaar. "Er hangt veel vanaf. Voor ons zou afgelasten vervelend zijn, voor de SES is het een ramp." De voorzitter wordt daarom platgebeld door mensen die willen weten of ze nog naar Paasvee kunnen gaan. Hij blijft hetzelfde antwoord geven, namelijk dat hij de ontwikkelingen in de gaten houdt. "Voorlopig moeten we niet te veel paniek zaaien."

Minder zeker

De 122e Paasveetentoonstelling - veekeuring, landbouwbeurs en horeca-evenement in één - staat gepland op woensdag 1 april. Keesom: "Of ik ben bang dat het niet doorgaat? Angst is een groot woord, maar je weet het niet. Vorige maand wist ik 100 procent zeker dat het zou doorgaan, nu ben ik er iets minder zeker van. Ik dacht ook dat het coronavirus niet buiten China zou komen, maar dat is toch ook gebeurd. Ik hoop dus dat het meevalt."