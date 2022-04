Wel feest, maar geen dikbilkoeien op alternatieve Paasvee: "We hebben een beetje pech"

Het was voor de organisatie onmogelijk om tijdens de toen nog onzekere coronatijd een beslissing te nemen en op korte tijd het evenement te realiseren. "Het had gekund, maar is nu te laat", vertelt voorzitter Willem Keesom betreurd. Het is een grote teleurstelling voor de organisatie, die het evenement al drie keer eerder af heeft moeten blazen. "We hebben een beetje pech", vindt Keesom dan ook.

Toch nog feest

Hoewel al vrij snel duidelijk was dat de paasveetentoonstelling weer afgelast werd, besloten meerdere horeca-eigenaren op korte termijn een alternatieve Paasvee te organiseren. Dat was niet makkelijk, want er moest nog goedkeuring komen van de gemeente en genoeg beveiliging geregeld worden. "Maar we zijn heel blij dat we toch iets mogen en kunnen organiseren", vertelt Piet Hein de Boer, voorzitter van Stichting Evenementen Schagen.