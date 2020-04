Het is stil in Schagen zonder Paasvee: "Jammer, maar het is niet anders"

SCHAGEN - Op de Markt had het nu eigenlijk een drukte van belang moeten zijn. Tijdens Paasvee komen de boeren anders al vroeg in de morgen om hun beste dieren te laten keuren. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Bij de kerk staan nu geen runderen maar gewoon een paar auto's geparkeerd.

Voorzitter Willem Keesom staat vanmorgen, net als elke andere morgen in zijn stal de koeien te melken. "Anders had ik nu mijn driedelige blauwe pak aan, nu heb ik eendelig blauw aan", vertelt hij in zijn overal. "Rond 6 uur was ik dan naar de markt gegaan om te kijken bij de eerste koeien die zouden worden afgeleverd."

Zo'n drie weken geleden nam het bestuur het besluit al om de Paasveetentoonstelling af te gelasten. "Het is erg jammer maar er zijn nu grotere problemen. Dit is dan maar peanuts. En dat de Paasveekeuring niet doorgaat is één ding, er hangt natuurlijk nog veel meer omheen."

Dubbele klappen

Keesom doelt daarmee op de horeca in Schagen die nu eigenlijk dubbele klappen krijgt. De horecazaken zijn natuurlijk al gesloten vanwege de overheidsmaatregelen. "De eigenaren laten toch wel doorschemeren dat dit voor hun dé dag is. Ja, en als het dan niet kan doorgaan, dan is dat toch wel erg jammer."

Vandaag had de 122ste editie moeten worden van Paasvee, het komt niet vaak voor dat het evenement wordt afgelast: "Alleen in 2001, toen hadden we de mond-en-klauwzeer-crisis. Dat was ook een virus maar dan onder de beesten. Dit is nog ingrijpender. En die 122ste editie doen we gewoon volgend jaar. We hopen er dan extra van te genieten."