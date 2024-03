Nog geen 'zwarte lijst' in Schagense horeca tijdens Paasvee: "Maar volgend jaar wel"

Schagen is samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bezig met het invoeren van de 'zwarte lijst', maar dit heeft wel nog behoorlijk wat juridische voeten in de aarde, legt Roy van der Weel uit. Hij is uitbater van Wonders in Schagen en voorzitter van KHN Schagen. Dat er tijdens Paasvee dit jaar nog geen zwarte lijst is, betekent niet dat bezoekers zich lekker kunnen misdragen. "Als je lastig bent, word je wel van het terrein verwijderd", aldus Van der Weel.

Kwestie van tijd

Het is nog niet zeker wanneer de zwarte lijst er komt in Schagen, maar dat hij komt, is wel zeker. "Het is een kwestie van tijd. Voor de zomer durf ik niet te zeggen, maar voor Paasvee volgend jaar wel." Raddraaiers hoeven niet te denken dat ze dan in het feestgedruis op kunnen gaan. "We hebben geen toegangscontrole tijdens het feest, maar de portiers herkennen ze wel. De namen die op die lijst staan, zijn bekend."

Van der Weel wil benadrukken dat zo'n lijst niet alleen handig is voor tijdens evenementen. "Het geldt ook niet alleen voor Schagen, overal is het nodig. Het gaat om de veiligheid van je gasten en medewerkers. Je moet respect hebben in de horeca."