Stier door stress gestorven tijdens Paasvee

De krant berichtte eerder vanmiddag dat de stier van Leroy de Herder uit Ossendrecht de ring uit werd geleid omdat hij te gestrest werd. Bij de uitgang van de ring zou het dier alsnog door z'n poten gezakt zijn.

Een uur later laat Willem Keesom, de voorzitter van Paasvee, aan NH weten dat de stier het niet heeft overleefd. "De stier is helaas overleden. Een ramp voor de eigenaren en de organisatie." Waarschijnlijk is een combinatie van vermoeidheid en de stress het dier fataal geworden.

Dierenarts van dienst

De dierenarts van dienst had eerder tegen de krant gezegd dat hij het in twintig jaar nog niet eerder had meegemaakt dat een stier bezweek tijdens Paasvee. Het dier had nadat het in elkaar zakte kalmeringsmiddel gekregen en werd natgespoten om af te koelen, maar dat mocht dus niet meer baten.