Miljoeneninvestering in toekomstbestendige visserij Noordkop

De gemeente Hollands Kroon hoopt met de financiering klaar te zijn voor een 'actuele en toekomstbestendige manier van werken met vis'. Het ministerie wil de visserij en visserijcultuur die geraakt worden door de ingrijpende veranderingen in de Noordzeevisserij door middel van het VOP steunen.

Radicale veranderingen

De krimp van de kottervloot is het gevolg van een opeenstapeling van ontwikkelingen, zoals hoge brandstofprijzen, het pulsverbod, de Brexit, het beperken van bodemberoerende visserij in natuurgebieden op zee en de aanleg van windparken.

Wethouder Robert Leever is bestuurlijk regiovertegenwoordiger voor het VOP. Volgens hem is de visserij in de Noordkop mede door deze ontwikkelingen radicaal veranderd. Leever: "Dat stelt families, ondernemers en gemeenschappen voor de uitdaging om een nieuwe koers te vinden. De gemeenten Texel, Den Helder en Hollands Kroon hebben met het VOP een impuls voor visserijgemeenschappen opgestart."

In het VOP wordt beschreven op welke manier de miljoenen in de vijf visserijregio's worden besteed. Elke regio heeft een eigen deelplan met specifieke ambities en kansrijke perspectieven voor dat gebied. Daarnaast worden twee bovenregionale deelplannen ontwikkeld rond vernieuwing in visserij-onderwijs en de beleving van de Nederlandse visserijcultuur, meldt de gemeente Hollands Kroon in een persbericht.

Hoop op vertrouwen

De wethouder geeft aan er vertrouwen in te hebben dat het Rijk de vergunningskwesties voor de visserij snel oplost, om daarmee de visserij en de gemeenschappen 'in rustiger vaarwater te brengen'. "Zo maken onrust en bezorgdheid over de toekomst hopelijk langzaamaan weer plaats voor vertrouwen in de toekomst", aldus Leever.

Naar verwachting kunnen de regio's vanaf het najaar 2024 aan de slag met de uitvoering van het ontwikkelplan.