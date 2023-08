Amper nog viskotters in Oudeschild, maar haven staat zaterdag in teken van visserij

Hoewel er in Oudeschild ook een flinke kaalslag is geweest in de vissersvloot, staat de haven komende zaterdag in het teken van de visserij tijdens het jaarlijke HavenVIStijn. Er is een grote vistafel, je kan aan boord bij verschillende schepen en er is natuurlijk heel veel vis om op te eten.

“We staan er positief in en we willen iedereen de mooie kant van de visserij laten zien", vertelt Jan Simon de Haan van HavenVIStijn tegen mediapartner de Texelse Courant. Het evenement in het Texelse Oudeschild bestaat al meer dan tien jaar en geeft op die dag een kijkje in de keuken van een Texelse visser. Er is onder meer een vistafel en bezoekers kunnen even aan boord van een Texelse kotter.

De haven van Oudeschild stond bekend als een vissershaven waar veel Texelse vissers met hun kotter thuiskwamen na een aantal dagen op zee. Maar tegenwoordig is dat, net als in veel andere havens in Nederland, niet meer het geval. Ook op Texel hebben meerdere vissers zich laten uitkopen, omdat zij zich hebben ingeschreven voor de saneringsregeling van de overheid.

Bruisende vissershaven

Doordat zeven vissers zich hebben laten uitkopen, ziet de haven er dan ook een stuk stiller uit dan vroeger, toen het nog een bruisende vissershaven was. In totaal zijn twaalf à dertien van de in totaal 29 vissersboten in de Kop van Noord-Holland niet meer in de vaart.

Er wordt voor de haven van Oudeschild momenteel ook serieus nagedacht over een nieuwe invulling. Het Texels Ondernemers Platform (TOP) organiseerde in juni dan ook een 'pitchavond'. Diverse ondernemers en belanghebbenden kwamen met ideeën voor de invulling van de haven.