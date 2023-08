Ongelooflijk: hoe de oorbel van een Wieringer visser na 23 jaar uit zee wordt gevist

Stel je voor dat je je oorbel verliest op zee. Hoe groot is dan de kans dat deze na 23 jaar wordt teruggevonden? Het overkwam Henk Kuiper uit Den Oever. Zeeuwse Vissers vonden zijn gouden ringetje en spoorden hem in no time op. Door de vele herinneringen is Henk ontroerd.

Vinder van de oorbel Noan Schroevers met eigenaar Henk Kuiper - NH Media / Kelly Blok

Zo'n 23 jaar lang lag de gouden oorbel van Henk Kuiper uit Den Oever op de bodem van de zee. Hij raakte hem ergens rond het jaar 2000 kwijt aan boord van de WR7, waar hij als knecht meehielp met het vangen van tongen. "Ik ben nog gaan zoeken op het dek en thuis, maar als hij in zee ligt dan vind je hem nooit meer", aldus Henk. En inderdaad, de gouden oorbel die hij in 1985 had gekocht en waar in de ring de viskotter WR70 met een figuurzaagje is uitgezaagd, belandde toen ergens in zee. Tot dinsdagnacht, toen Noan Schroevers, stagiair op de Zeeuwse viskotter YE-118, na het vissen op zee onder Texel opeens iets zag glinsteren. Hij zag de oorbel op een rode rubberen flap waar de gevangen vis, afval en veel zeewater langsgaat. Facebook "Ik was een rondje aan het doen toen we klaar waren met vissen en alles een beetje aan het afspuiten en toen zag ik hem liggen", vertelt Noan. Samen met de andere bemanningsleden concludeert Noan al gauw dat het niet zomaar een oorbel is, maar eentje van een Wieringer visser. "De WR en de 7 waren nog te zien", vertelt schipper Robbert Mol. Hij besluit daarna een foto van het sieraad op Facebook te delen. En die foto komt zelfs bij Henk langs als hij aan het scrollen is op Facebook. "Het kwam me wel bekend voor, maar ik zat toen met mijn hoofd even heel ergens anders bij. Maar een paar uur later stuurde mijn broer een berichtje van 'dat is jouw oorbel'", vertelt Henk.

Een foto van de WR70 met de oorbel rechts onderin - NH Media / Kelly Blok

En inderdaad, het is echt de oorbel van Henk die hij ruim 20 jaar geleden kwijt is geraakt. En nog geen 24 uur later heeft hij hem weer in zijn handen, wanneer Henk met de Zeeuwen afspreekt in Den Helder, als ze hun vangst aan het lossen zijn. Veel herinneringen Met een kop koffie en stuk taart spreken Henk, schipper Robbert en vinder Noan af in de stuurhut van de Zeeuwse kotter. Er is nog steeds veel ongeloof voor deze bijzondere vondst én het feit dat de eigenaar zo snel al is gevonden. Een mooi moment voor Henk, maar het zorgt er ook voor dat hij weer terugdenkt aan zijn tijd op de WR70. "Daar zijn we mee gezonken bij Terschelling", vertelt Henk. Wonder boven wonder weten alle vijf de bemanningsleden op 4 november 1987 levend gered te worden, maar Henk krijgt er nu, al die jaren later, nog steeds tranen van in zijn ogen. Het was een vreselijke gebeurtenis voor de vissers. "Daar krijg ik nog koude rillingen van", vertelt hij dan ook.

De plek waar de oorbel is gevonden - NH Media / Kelly Blok