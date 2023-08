Heisa op Wieringen: deel wil andere naam voor beeld Barry

Op Wieringen is heisa ontstaan over de naam die het opgeviste beeld heeft gekregen: Barry. Nu de Wieringers het beeld hebben omarmd, willen ze er ook een echte Wieringer naam op plakken. En dat is nou eenmaal Dirk, aangezien Den Oever jaarlijks wordt overspoeld met Dirken voor de befaamde Dirkendag.

Wieringernieuws schrijft: "Waarom heet hij Barry, terwijl hij echt eruit ziet als een Dirk?". De lokale nieuwswebsite is een poll gestart en het gaat op dit moment nek aan nek. Barry schommelt zo rond de 52 procent van de stemmen en Dirk rond de 48 procent. De 17de eeuwse Barry werd in augustus vorig jaar gevonden door garnalenvisser Victor Ayal. Het houten beeld met de priemende ogen zat zomaar in zijn netten.

Toen Ayal een foto van het beeld twitterde, benieuwd wat het kon zijn, werd de krijger wereldnieuws. Een spectaculaire vondst, daar waren musea en kenners het over eens. Victor Ayal werd overspoeld met aandacht en hij besloot het beeld de naam Barry te geven. Het afgelopen jaar is het beeld geconserveerd en onderzocht.

Archeoloog Michiel Bartels vertelde hier maandag over op NH Radio: "Het is zo'n vierhonderd jaar oud en stamt uit dezelfde tijd als het Palmhoutwrak, rond 1650. Het was een ornament op een trap buiten op het middendek van het schip, een beetje bedoeld om de vijand angst aan te jagen, vandaar die priemende ogen. Die kijken dwars door je heen."

Land der Dirken

Vanaf 1 september is Barry dan te zien in het havenboetje in Den Oever tijdens de Flora en Visserijdagen. Er moet nog wel een geschikte vitrine worden gevonden. En de vraag is dus welke naam er op het bordje bij de vitrine komt te staan.

Wieringernieuws heeft het balletje opgeworpen en stelt in een poll dus de naam Dirk voor. En dat is niet zomaar, want Wieringen in feite het land der Dirken. Al jaren wordt in augustus de Dirkendag gehouden in café Tante Pietje in Den Oever. Iedereen uit het land die Dirk heet, of Dick of Dirkje, is dan welkom. Een ludiek feest dat elk jaar tientallen Dirken trekt.

De poll van Wieringernieuws blijft nog even lopen en de uitslag wordt uiteraard bekend gemaakt op Dirkendag, dit jaar de 40e editite op 26 augustus. Of het serieus een optie is om de naam van Barry te veranderen is nog even de vraag. Visser Victor Ayal is er in elk geval duidelijk over: "Hoe mooi ik Dirk ook vindt, Barry blijft mijn kindje". Dirk Kort draagt nog een laatste oplossing aan: "Maak er Barre Dirk van, mooie Wieringer naam wat wel bij dat hoofd past".