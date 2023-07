Texelse onderzoeker ontdekt plastic-etende schimmel

Een bijzondere ontdekking: Annika Vaksmaa (38), onderzoeker bij het NIOZ op Texel, heeft namelijk ontdekt dat er een bepaalde schimmel in de zee is die plastic eet. De schimmel heet de Rhodotorula mucilaginosa en breekt in zee dus, heel langzaam, stukjes plastic af.

Annika Vaksmaa deed onderzoek naar schimmels die plastic in de zee opeten - Joris van Gennip

Onderzoeker Annika Vaksmaa komt oorspronkelijk uit Estland, maar woont en werkt inmiddels al vijf jaar op Texel. Ze woonde eerst een tijdje in Nijmegen waar ze haar PhD haalde op de Radboud Universiteit. Daarna vond ze bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een baan die haar op het lijf geschreven is. Bij het NIOZ houdt Annika zich vooral bezig met onderzoek naar microben in de zee die plastic kunnen afbreken. "Daar combineer ik twee aspecten, namelijk microben, die een van de kleinste organismen zijn op onze planeet, en ik focus op milieuproblemen die momenteel zeer relevant zijn, zoals de uitstoot van broeikasgassen, klimaatverandering en vervuiling van de oceaan", aldus Vaksmaa. Het is een onderdeel van een EU-project gericht op microben en plastic van professor Helge Niemann, die ook werkt bij het NIOZ. Plastic afbreken Het is voor Annika een droom die uitkomt, omdat ze niets liever wil dan onderzoeken hoe de hoeveelheid plastic in de oceaan teruggedrongen kan worden en hoe de biologie en de aanwezige organismen daaraan kunnen bijdragen. "Ik wist dat dit mijn kans was om op zoek te gaan naar microben die plastic kunnen afbreken in de oceaan", vertelt ze dan ook. Voor haar onderzoek onderzocht ze op verschillende en ook contrasterende wateren in de wereld wat voor soorten plastic daar waren en welke microben zich bevinden op het plastic. "Ik onderzocht plastic in de Middellandse Zee, Stille Zee, bij de mangrove, in rivieren zoals de Nijl in Egypte en ook in diepe wateren", vertelt Annika Vaksmaa. Na te hebben bestudeerd wat voor soort plastic er in de oceaan zitten en welke microben er op leven, was het zichtbaar dat plastic een nieuwe 'leefplek' biedt voor grote en kleine organismen. Daarna was het tijd om te kijken welke microben het plastic daadwerkelijk afbreken. En hoewel het onderzoek eigenlijk nog in de kinderschoenen staat, doet Annika wel een bijzondere ontdekking. De schimmel Rhodotorula mucilaginosa zorgt er namelijk voor dat er na verloop van tijd wat plastic is verdwenen. Tekst gaat door onder de foto

Annika Vaksmaa in het laboratorium - Joris van Gennip