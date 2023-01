Plastic-etende bacterie ontdekt door onderzoeker NIOZ: "Nu echt aangetoond"

Volgens Maaike Goudriaan is de ontdekking een deel van het antwoord op de vraag waar het 'missende plastic' in de plastic soep in de oceanen is gebleven. De ontdekking is volgens haar zeker géén oplossing voor het probleem van de plastic soep. Op basis van een modelstudie met plastic in nagemaakt zeewater in het lab, berekende Goudriaan dat bacteriën ongeveer één procent van het gevoerde plastic per jaar kunnen afbreken tot CO2 en andere, waarschijnlijk onschadelijke stoffen.

UV-licht

Goudriaan liet volgens het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, red.) speciaal voor de experimenten plastic fabriceren met een aparte vorm van koolstof (13C) erin. Wanneer zij dat plastic na een voorbehandeling met 'zonlicht' - een UV-lamp - in een fles met nagemaakt zeewater aan bacteriën voerde, zag zij die bijzondere versie van koolstof als CO2 boven het water verschijnen. "De behandeling met UV-licht was nodig omdat we al weten dat zonlicht plastic deels afbreekt in voor bacteriën hapklare brokjes."