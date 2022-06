Een bijzonder verschijnsel, na vijf jaar is het roze water terug op Texel

Sommige herinneren het zich misschien nog wel, vijf jaar geleden kleurde het water roze in het natuurgebiedje Wagejot, op Texel. En dit jaar zien we hetzelfde verschijnsel weer terug.

Maar waar komt die kleur toch vandaan? Vijf jaar geleden zocht het Koninklijk Nederlands Instituut voor ZeeOnderzoek dat uit. Het komt door twee organismen. Een micro-plantje (Dunaliellas salina) scheidt kleurstoffen af die vergelijkbaar zijn met die van wortels en radijsjes. Het andere roze wezentje is een verwant aan de zeevonk. Samen zorgen ze voor een uniek effect.

Warmte

En nu is dat effect dus terug. Vorige keer waren onder andere de warmte en het hoge zoutgehalte door de droogte oorzaken van het verschijnsel. Het is nog niet bekend of dat ditmaal weer het geval is.