Een droom die uitkomt: Melissa mag met bonusdochter meevaren tijdens Pride

Niet vanaf de kant, maar op een boot door Amsterdam varen tijdens de botenparade van Pride in Amsterdam komend weekend. Het is een droom die uitkomt voor transgender Melissa Mooij uit Den Helder. Na jaren in transitie te zijn geweest, voelt Melissa zich sinds dit jaar volledig vrouw en dat viert ze met niemand liever dan met haar bonusdochter Miranda Walma.

Gelukkig vindt bonusdochter Miranda het niet eng om mee te varen op een boot en is ze erg blij dat Melissa haar gevraagd heeft. Het stel heeft een bijzonder goede band, al is dat wel eens anders geweest. "Vroeger was het haat en nijd. Ik kwam bij haar moeder in haar leven en dat accepteerde ze niet helemaal volgens mij. Ik was een vreemdeling", vertelt Melissa dan ook.

En hoewel Miranda enorm blij is dat Melissa haar vroeg om mee te varen, was zij stiekem niet de eerste keuze. "Normaliter zou ik mijn vrouw gekozen hebben, maar ik krijg haar met geen mogelijkheid op een boot", lacht Melissa.

En vanaf dat moment is de strijdbijl begraven en is er een band ontstaan die door de jaren heen alleen maar sterker is geworden. En dat verandert ook niet als Melissa vertelt dat ze voortaan niet meer als man, maar als vrouw door het leven wil gaan. "Het was wel een verrassing, maar ik schrok er niet van. Ik zei tegen haar, als jij dat echt wil en dat is jouw keuze dan sta ik gewoon achter je", aldus Miranda.

Make-up en hormonen

Wanneer Melissa in transitie gaat, heeft ze de hulp van haar bonusdochter hard nodig. Voor echte 'vrouwenproblemen' kan ze dan ook bij haar terecht. "We praten letterlijk over alles", lacht Miranda, "Maar het gaat wel vaak over make-up en hormonen." Melissa schiet daarna meteen in de lach: "Hormonen zijn inderdaad nog wel een dingetje bij mij. Ik heb soms last van wat stemmingswisselingen."

Maar voor komende zaterdag even geen stemmingswisselingen, want dan viert het stel de hele dag door feest. In een roze shirt en zilveren legging stappen de dames aan boord en dat is voor Melissa wel een bijzonder moment, want het is voor haar altijd al een droom geweest om mee te varen tijdens Pride.

"Nu zit je er live in. Je ziet vanaf de boot alles wat er op de kade gebeurt. En hoe mensen reageren. Iedereen kan zichzelf zijn op zo'n dag. Ik denk dat we op de boot nog meer meemaken dan vanaf de kade", vertelt Melissa.

Biseksueel

Miranda is trots dat ze naast Melissa kan staan op de boot, maar behoort zelf ook tot de LHBTIQ+ gemeenschap. "Ik ben biseksueel. Melissa was de eerste die het wist", vertelt Miranda. In het gezin kan hier, tot grote opluchting van Miranda, openlijk over gepraat worden. "Later vertelde ik het aan mijn moeder en die zei, oh ik ook", lacht Miranda.