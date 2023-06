Kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor visserijsector

Het kabinet trek 30 miljoen euro uit voor de visserijsector. Dat geld is bedoeld voor onder meer aanpassingen en innovaties van bedrijven, maar ook voor gemeenschappen aan wal. Hiermee wil minister landbouwminister Pieter Ademade de pijn van de ingrijpende veranderingen in de Noordzeevisserij verzachten, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit archief: De Texelse garnalenvissers Richard van der Vis (voorgrond) en Rick Koning. - NH Nieuws

Nederlandse vissers hebben het al jaren zwaar door onder andere hoge brandstofkosten, Europese regels en de Brexit. Vorig jaar sloot de visafslag in Den Helder al. De overgebleven vissers zien hun toekomst slecht in: slechts vier procent denkt dat hun bedrijf over vier jaar nog bestaat. Met het verdwijnen van een deel van de sector, verdwijnt ook sociaal-culturele leven dat bij dergelijke vissersplaatsen als Den Oever, Oudeschild en IJmuiden hoort. Zo floreerde een visserskoor in Den Helder ooit met 120 leden. Anno 2023 werkt nog maar één lid als visser, meldt de NOS. Kantelpunt De sector heeft inmiddels een kantelpunt bereikt en de vissersdorpen- en steden staan onder druk, stelt onderzoeker Marloes Kraan van de Wageningen University: "De vloot is op een bepaalde manier georganiseerd en heeft een bepaalde infrastructuur nodig." Ze vindt dat het kabinet meer oog moet hebben voor de maatschappelijke gevolgen van de krimpende vloot. Ook haven van Den Oever raakt steeds een beetje leger nu ook visser Arie voor een saneringsregeling heeft gekozen:

Arie de Visser stopte als visserman - NH Nieuws