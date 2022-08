Eindelijk weer visserijdagen in Den Oever, maar wel met minder boten op vlootschouw

Er was veel geduld voor nodig, maar na drie jaar zijn er over anderhalve week eindelijk weer Flora- en Visserijdagen in Den Oever. De afgelopen twee jaar stak corona er een stokje voor. Het programma is zoals vanouds en zelfs grotendeels zoals het in 2020 zou zijn. Alleen doen er minder boten mee aan de traditionele vlootschouw. Dat komt omdat er minder vissers zijn.

Laurens Niezen

"Het zijn er vijf, zes minder dan met de laatste vlootschouw in 2019", vertelt Arnoud Vooijs van de organisatie van de Flora- en Visserijdagen. "En dat is niet omdat mensen niet meer mee willen doen. De bedrijven zijn er simpelweg niet meer. Dat komt niet alleen maar door de problemen in de visserij, maar ook doordat vissers met pensioen gaan bijvoorbeeld." De problematiek waar vissers nu mee te maken hebben, is divers: het verbod op pulsvisserij, de Brexit, de gesloten visgebieden, de windgebieden, hogere brandstofprijzen en de stikstofplannen van het kabinet. NH Nieuws besteedde vorige maand uitgebreid aandacht aan het onderwerp door meerdere dagen verhalen te maken vanuit de haven van Den Oever. Toch is de organisatie van de Flora- en Visserijdagen niet van plan de problemen aan de kaak te stellen. "Misschien dat de vloot dat zelf wel gaat doen, maar daar horen wij niets over." Enthousiasme Het programma van dit jaar op het haventerrein is grotendeels hetzelfde als dat van de afgelaste editie in 2020, met onder meer een kermis, markten, optredens en een vlootschouw. "We merken dat er enorm veel enthousiasme is dat het eindelijk weer door kan gaan. De mensen zijn er aan toe om weer een feest te vieren op de haven." Tekst gaat verder onder verwijzingen.

Corona zorgde wel voor zenuwen bij de organisatie. In 2020 ging niets door en ook vorig jaar durfde de organisatie het niet aan. "We konden niet aan de regels voldoen en uiteindelijk gingen alle evenementen niet door", aldus Vooijs. "Maar we hebben een jaar aan voorbereiding nodig. Dus dan denk je wel: wat als er weer iets gebeurt. Je wilt niet het risico lopen om toch geen evenement te kunnen organiseren. Bedrijven zijn inmiddels een stuk minder happig geworden om geld terug te geven bij het annuleren van een evenement." Bezoekers Hier hoeft de organisatie nu niet bang voor te zijn. Coronamaatregelen lijken er dit keer op korte termijn niet aan te komen. Hoeveel bezoekers worden verwacht is volgens Vooijs moeilijk te zeggen. "We zijn een buitenevenement met vrije doorstroom. Maar op drukke dagen komen er ongeveer 5.000 à 6.000 mensen per dag kijken op de visserijdagen." De Flora- en Visserijdagen zijn van 26 tot en met 29 augustus. Het hele programma is online te vinden op de website of in het magazine dat is verspreid. De vlootschouw is op maandag. Zo ging het er in 2018, tijdens de een-na-laatste Flora- en Visserijdagen, aan toe: