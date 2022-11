Visafslag Den Helder sluit definitief de deuren

De visafslag in Den Helder zal ophouden te bestaan. Alle activiteiten van Visafslag Hollands Noorden die nu nog in Den Helder worden uitgevoerd, zullen worden overgeheveld naar de visafslag in Den Oever.

Eerder dit jaar werden al alle 22 vissorteerders 'uit voorzorg' ontslagen door de visafslag in Den Helder. Dat gebeurde toen vanwege een nieuwe saneringsregeling voor de Nederlandse vissersvloot, waardoor de visserijvloot in Den Helder werd gehalveerd. Dat was te veel om de baan van de sorteerders in stand te houden.

Maar nu gaat de visafslag in Den Helder dus helemaal dicht. Dat hebben de actieve leden van de Coöperatie Den Helder/Texel op zaterdag besloten. Door de saneringsregeling en het verdwijnen van de kotters is het niet meer rendabel om de afslag in Den Helder open te houden.

Het gebouw zal worden gerenoveerd tot een 'BluePortCentre', een centrum wat kan worden gebruikt als logistieke uitvalsbasis en onderhoudscentrum voor de offshore (gas, olie en windparken).