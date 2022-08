Terugkijken: NH Nieuws bij vlootschouw op Flora en Visserijdagen in Den Oever

NH Nieuws was vandaag live bij de vlootschouw op de laatste dag van de Flora en Visserijdagen in Den Oever. Onze verslaggeefster Kelly Blok deed live verslag.

De afvaart was om 12.30 uur, burgemeester Rian van Dam opende de vlootschouw. Bezoekers konden later vandaag nog rondstruinen op de markt, gratis een visje eten op het haventerrein óf naar de kermis in het centrum van Den Oever.

Vanavond zijn er nog diverse optredens. De Flora en Visserijdagen worden om 21.00 uur afgesloten met een vuurwerkshow.

Kijk hieronder terug naar een compilatie van de live reportage vanaf de Flora en Visserijdagen: