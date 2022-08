Flora en Visserijdagen van start: welke straat wint de prijs voor mooiste versiering?

De Flora en Visserijdagen komen er aan en dat is in Den Oever niet te missen. Net als andere jaren zijn de huizen versierd met vlaggetjes en andere decoratie zoals visnetten. Nieuw dit jaar is dat de mooist versierde straat er met een prijs vandoor gaat.

NH Nieuws / Laura Gremmee

De traditie is zo'n 30 jaar geleden begonnen toen er ook een straatprijs werd weggegeven. Later werd er minder aandacht aan besteed, maar door het nieuw leven in te blazen hoopt de organisatie weer op veel enthousiasme voor de visserijdagen na twee jaar afwezigheid. Onderbroekenlol En het heeft effect, merkt Arnoud Vooijs van de organisatie van de Flora en Visserijdagen. "Het is niet dat er per se veel meer huizen zijn versierd met vlaggetjes en meer decoratie, maar je ziet wel dat de versiering veel beter en mooier is. Sommige mensen houden zich aan een thema, bij anderen is het letterlijk onderbroekenlol. Zo is in één straat een fuik gemaakt van onderbroeken. Maar je ziet ook verlichte paraplu's en lichtballen." Bij een rondje door het dorp valt inderdaad op dat veel huizen naast vlaggetjes ook lichtjes hebben opgehangen, en dat veel versieringen verwijzen naar de visserij. Ook wappert de Wieringer vlag aan veel gevels. De Wieringer regenboogvlag is ook veelvuldig gespot door NH Nieuws. Tekst gaat verder onder de foto.

NH Nieuws / Laura Gremmee

Niet alleen met vlaggetjes, maar ook met bloemen wordt het hele dorp versierd. "Wij ondersteunen de mensen met alles wat ze nodig hebben", vertelt Jac van der Geer tegen onze mediapartner Regio Noordkop. "De woningen worden versierd, alles wordt eraan gedaan om de Flora mee te maken en mooi te maken. Niet alleen voor de inwoners, maar er zijn heel veel dorpen in de omgeving die er gewoon allemaal van mee profiteren. Prijs De winnende straat gaat er vandoor met een buurtbarbecue ter waarde van 250 euro. "We hopen wel dat het iets blijvends is en dat we ook volgend jaar weer een prijs kunnen uitreiken", zegt Vooijs. De winnaar wordt vanavond om 19.30 uur bekendgemaakt. De Flora en Visserijdagen beginnen vandaag - met de bekendmaking van de mooist versierde straat in Den Oever - en duren tot en met maandag. Op de slotdag is traditiegetrouw de vlootschouw. NH Nieuws is hier maandag live bij: Kelly Blok doet verslag op tv en online vanaf 12.15 uur. Hieronder een impressie van de versierde straten in Den Oever: