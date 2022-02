Na diefstal bij gezin in Hippolytushoef juist extra vraag naar Wieringer regenboogvlag

De Wieringer regenboogvlag wapperde trots aan de vlaggenmast bij een familie in Hippolytushoef. Totdat hij dit weekend werd gestolen. Gelukkig kon initiatiefnemer van de vlag Lili Brouwer de familie snel aan een nieuwe vlag helpen. En er is inmiddels meer interesse.

Wie de regenboogvlag met het Wieringer wapen heeft gestolen, is nog onduidelijk. De politie kan ook nog niks zeggen over het motief. Maar als de dief de regenboogvlag uit het straatbeeld wilde hebben, dan is die missie niet geslaagd.

Initiatiefnemer

Lili Brouwer is de initiatiefnemer van de lokale regenboogvlag. Ze zag een aantal jaren geleden een Friese vlag in regenboogkleuren en bestelde er één. "Maar in mijn woonplaats Hippolytushoef vroegen buurtbewoners waarom er geen Wieringer regenboogvlag is. Ik peilde de interesse, maakte een ontwerp en bestelde uiteindelijk tien vlaggen voor Wieringers."

Het touw van de vlag van de familie is doorgesneden. Toen Brouwer over de diefstal hoorde, kon ze meteen helpen, want ze had nog één vlag op zolder liggen. De wijkagent haalde hem bij haar op en inmiddels hangt de vlag weer uit bij de familie.

Tekst gaat verder onder het Instagrambericht.