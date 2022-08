Dag drie Flora en Visserijdagen: gratis vis en veel te bewonderen

Er was weer veel gezelligheid op de derde dag van de Flora en Visserijdagen in Den Oever. Er viel een hoop te beleven en er was vooral veel vis te proeven. "Ik heb net geleerd om een garnaal te pellen", vertelt een vrolijke bezoeker.

Flora en Visserijdagen - NH Nieuws

Het programma van dit jaar op het haventerrein is grotendeels hetzelfde als dat van de afgelaste editie in 2020, met onder meer een kermis, markten, optredens en een vlootschouw. Naast het proeven van vis, konden bezoekers vandaag veel oude machines langs de kade bewonderen. Zoals oud apparatuur dat in de vorige eeuw op boerderijen werd gebruikt. Vistafel Bij de visafslag stond een grote tafel vol met vis dat de Wieringers hebben gevangen. "Het is allerlei soorten Noordzee vis en schelp- en schaaldieren. Er ligt van alles. Het is echt een hele mooie vistafel.", zegt Janjaap Kuin, maker van de vistafel, trots.