Minder vissers en overlijden Arnoud drukken stempel op Flora en Visserijdagen

De visserij verkeert in zwaar weer: tientallen vissers hebben gebruik gemaakt van de saneringsregeling en wie wel bleef, kreeg te maken met historisch slechte vangsten. Toch zijn komend weekend weer de Flora en Visserijdagen, waarbij de visserij centraal staat. Het kersverse bestuur moet het dit jaar zonder de geliefde Arnoud Vooijs doen, die eerder dit jaar overleed. Toch wil de organisatie niet enkel in mineur vallen. Er komt een innovatieplein en het moet toch vooral een feestje zijn.

De vloot is nu dus kleiner dan andere jaren. Robin Nieuwenhuizen, Remco's neef, vaart voorop met zijn 'vlaggenschip' WR36, dat hij vorig jaar kocht en waarmee hij dus juist in deze woelige tijden in het diepe springt. Verder zijn de Flora en Visserijdagen weer als vanouds. "We hebben weer een mooi programma samengesteld en kijken uit naar een heel mooi weekend."

"Waar dat door komt, is onmogelijk uit te leggen. Het is de natuur. Maar ik heb wel gehoord dat het in de laatste 25 jaar niet zo slecht is geweest. Er is veel onzekerheid en wij vragen de vissers om een gunst door mee te varen met de vlootschouw. Maar als je al zeven, acht maanden niks hebt verdiend, is het lastig om uit eigen zak mee te varen. Want je mist niet alleen inkomsten, de boot moet ook varen en vaak is het een feestje met drankjes en muziek."

Dat de vissers het lastig hebben, zal maandag te merken zijn bij de vlootschouw. Waar er vroeger 40 tot 50 schepen aan meededen, mag de organisatie nu blij zijn als ze de 20 kotters aantikken. Er zijn natuurlijk veel vissers gestopt, maar dat is niet de enige reden dat er nu veel minder zijn. "Veel vissermannen staan onder druk", zegt Remco Nieuwenhuizen van de organisatie van de Flora en Visserijdagen. "De vangst is slecht, en dan vooral de garnalen."

"Door vis gratis weg te geven, laat je zien dat het weinig waard is. Dat kan niet meer, vonden we"

Want ondanks alle negatieve ontwikkelingen wil de - bijna geheel nieuwe - organisatie niet in mineur vervallen en probeert ze de positieve kanten te benadrukken. Zo is er een innovatieplein waar de laatste ontwikkelingen in de visserij, zoals een elektromotor en het opkweken van zeewier, worden getoond. En ze willen niet te veel stilstaan bij de vissers die zijn gestopt. Nieuwenhuizen: "De oud-vissers hebben ook helemaal geen behoefte aan nieuwe aandacht, want ze verkopen met het stoppen hun bedrijf toch ook een stukje van hun ziel."

Een andere verandering is dat de vis die dit weekend wordt uitgedeeld niet meer gratis is. Er wordt nu een kleine bijdrage voor gevraagd. "We realiseerden ons dat het niet meer kon", zegt Nieuwenhuizen. "We doen het om de vis te promoten, maar door het gratis weg te geven laat je zien dat vis weinig waard is. Hiermee geven we een duidelijk signaal dat vis waardevolle voeding is, ambachtelijk gevangen en bereid wordt en er veel werk voor wordt verzet."

Arnoud

Het bestuur is bijna helemaal vernieuwd. Dat komt voor een groot deel door de onverwachte dood van voorzitter Arnoud Vooijs, eerder dit jaar. "Toen hij wegviel, was voor de rest van het bestuur het punt gekomen om te stoppen", vertelt Nieuwenhuizen. "Ze wilden niet feestvieren terwijl ze nog aan het rouwen waren." Arnoud was al begonnen met de organisatie van deze editie van de Flora en Visserijdagen en vrijdagavond is in besloten kring een herdenking.

"Maar het was de juiste beslissing om nu het stokje over te nemen", vervolgt Nieuwenhuizen. "We denken ook al wel na over de toekomst van de Flora en Visserijdagen. Zo ook de vlootschouw: is het haalbaar voor de toekomst? Maar eerst gaan we deze editie afmaken. We willen het zo goed mogelijk in normale vorm behouden, en kijken wel naar verbeteren. Maar dat het blijft bestaan, daar blijven we ons hard voor maken. Het moet een feestje blijven."

De Flora en Visserijdagen zijn van vrijdag tot en met maandag in de haven van Den Oever.