Den Oever bewijst laatste eer aan overleden Arnoud (40), twee erehagen in het dorp

Het was vanochtend stil in Den Oever vanwege het afscheid van Arnoud. Iedereen kende de enthousiasteling wel en andersom ook. Arnoud was namelijk erg actief in het dorp. Als vrijwilliger bij de Flora- en Visserijdagen, de jaarlijkse optocht van Sinterklaas en de plaatselijke voetbalvereniging.

Het tragische ongeval was onderwerp van gesprek in het vissersdorp. "Arnoud laat een groot gat achter in Den Oever", vertelde oud-visser Ceel Meeldijk vorige week dan ook al tegen NH Nieuws.

Erehaag

Vandaag kwam Arnoud voor de laatste keer langs zijn geliefde haven, waar hij jarenlang had gewerkt als vissersknecht en ook nog regelmatig te vinden was. Op de haven werd er een erehaag van zo'n 100 mensen gevormd en dobberde een boot van het Loodswezen, waar hij altijd op werkte, in het water. Er werd ook vuurwerk afgestoken.

Een paar honderd meter verder, bij VV Wiron, stond opnieuw een erehaag waar de rouwauto doorheen reed. Er stonden kinderen in voetbaltenues en er werd wederom vuurwerk afgestoken. Arnoud was kind aan huis bij deze voetbalclub, vanwege zijn rol als scheidsrechter en jeugdtrainer.

De rouwstoet eindigde in Oosterland, waar hij naar zijn laatste rustplaats is gebracht.