Den Oever in rouw om tragische dood Arnoud (40): "Hij laat een groot gat achter"

Arnoud was overal. Hij zat in de organisatie van de Flora- en Visserijdagen, hét evenement van Den Oever, hielp mee bij de intocht van Sinterklaas, was vrijwilliger bij de voetbal (hij was jeugdtrainer en scheidsrechter bij voetbalvereniging Wiron), het koor en de kerk.

Cees Meeldijk, raadslid van Onafhankelijk Hollands Kroon en oud-visser, reageert verslagen. "Het is hier het gesprek van de dag. Arnoud laat een groot gat achter in Den Oever."

'Alles vond hij leuk'

"Hij deed alles", zegt Erik Rotgans. "We zeiden wel eens, is het niet te veel, maar hij vond alles leuk. Dan regelde hij bijvoorbeeld voor de Sinterklaasintocht een 40 meter lange boot."

Erik en Arnoud zaten in het bestuur van de Flora- en Visserijdagen. Zij werkten samen bij organisatie van de vlootschouw en de bloemen. "Wij zijn vanaf de kleuterklas al vrienden. We scheelden maar tien dagen." En Arnoud kwam je overal tegen, vertelt Rotgans; was het niet bij school - waar hun kinderen allebei op zaten - dan was het wel bij allerlei evenementen. "Hij kende iedereen. We zijn allemaal verslagen over zijn dood. Ook op school hebben ze het er vandaag over gehad met de kinderen. Het is er nooit stil, maar nu wel."

Kapiteins verhoord

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Hij zou bekneld zijn geraakt tussen een schip en een loodsboot, die schepen in of uit een haven begeleidt. De maritieme politie doet onderzoek. Twee schepen waren bij het incident betrokken en beide kapiteins worden verhoord. De politie benadrukt dat dit niet betekent dat er ook daadwerkelijk sprake is van dood door schuld.

Het onderzoek kan nog weken duren.