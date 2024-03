Ondernemerscollectieven in Medemblik pleiten voor meer slaapplekken arbeidsmigranten

Ze zijn niet meer uit Medemblik weg te denken. Honderden buitenlandse werknemers, arbeidsmigranten in jargon, uit voornamelijk Bulgarije, Hongarije, Polen en Roemenië komen jaarlijks deze kant op voor seizoenswerk.

In Medemblik liggen de banen vaak voor het oprapen. Grote logistieke bedrijven als de Action, Paul Jong en Hessing, alle drie gevestigd in Zwaagdijk-Oost, kunnen niet zonder deze buitenlandse werknemers. Maar ook in de bouw, denk aan de aanleg van glasvezel, en zorg zijn zij meer dan welkom.

Volgens Ramon Stoffer, van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG), verblijven veel werknemers van deze bedrijven nu al noodgedwongen in de Flevopolder, een groot poldergebied in de provincie Flevoland. "Ze pendelen dagelijks op en neer naar hun werk", zegt hij daarover.

Alle zes locaties inzetten

Inmiddels zijn er twee locaties bijgekomen, waardoor de teller nu op zes staat. Eerder was al bekend dat vier locaties in Benningbroek, Wognum en Wervershoof in beeld zijn. Waar de twee nieuwe moeten komen, spreekt de gemeente niet uit. "Daar kan ik niets concreets over zeggen, daar is het nog te vroeg voor", aldus een woordvoerder aan NH.

Dat de gemeente niet verder wil gaan dan maximaal twee locaties, goed voor 600 slaapplekken, roept vraagtekens op. Een gemiste kans, vindt Stoffer, gezien de grootte van het probleem. "Wij constateren, mede door de lage werkloosheid in West-Friesland, dat we nu en in de komende jaren een probleem krijgen om het uitvoerende werk alhier gedaan te krijgen, waarbij rekening is gehouden met de toenemende vergrijzing en een tekort aan personeel", aldus Stoffer.

Hij pleit ervoor om alle zes locaties die hiervoor geschikt zijn in te zetten, en het maximaal aantal slaapplekken per locatie fors te verhogen. "De omstandigheden voor arbeidsmigranten worden hiermee zwaar verbeterd, het haalt de druk uit de dorpskernen weg, je voert het Westlandse model in en tegelijkertijd komen er ook nog eens woningen vrij. Dit is een no-brainer."